경남도, 건축물 해체공사현장 844개소 긴급 점검 완료

도로변, 버스정류장 인접 해체공사장 집중점검으로 도민 불안감 해소

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도는 지난달 14일부터 30일까지 도·시군·감리자 합동으로 도내 해체공사장 844개소에 대한 긴급 안전 점검을 했다고 2일 밝혔다.

도내 해체 공사장 중 보행자나 차량 등의 안전에 위협이 될 수 있는 대형해체 현장은 총 31개였다.

그중 17개 해체 현장은 대부분 해체가 완료된 것을 확인했다.

나머지 14개 해체 건축 현장과 813개의 소규모 신고 대상 해체 건축 현장도 안전한 것으로 확인됐다.

특히 이번 점검은 광주 건물 붕괴 참사에 따라 안전사고 위험이 큰 도로변, 버스정류장 인접 해체 공사장을 집중적으로 점검했다.

현장 점검 지적 사항은 주변 보행자와 차량 등의 안전 확보 방안이 구체적이지 않거나 누락, 해체 방법의 무단 변경, 안전요원 배치 미흡, 살수기 미설치 등 총 30여건이었다.

그중 비계 고정이 되지 않은 해체 건축물은 고정 후 해체토록 공사를 중지했다.

구조 안전 검토 없이 해체 방법을 무단 변경한 현장에 대해서는 공사 중지 및 시공자를 사법 기관에 고발 조치했다.

그 외 안전 울타리 보강 및 안전 요원 배치, 살수기 설치 등은 현장에서 시정토록 조치했다.

또한 해체 공사의 위험성을 고려해 관련 협회에 해체계획의 사전검토와 감리 강화를 요청했다.

점검과정에서 발견된 상주 감리의 필요성, 해체 공사 표준 지침서 부재 등이 미흡한 부분에 대해서는 국토교통부에 제도 개선을 요구했다.

한편 도는 건축안전 업무를 전담할 지역 건축 안전센터 설치도 추진 중이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr