[아시아경제 유현석 기자] 쎄미시스코는 전날 공시를 통해 최대주주가 이순종 외 5인에서 에니지솔루션즈려 변경됐다고 2일 밝혔다. 최대주주 지분율은 16.67%다.

