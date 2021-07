고은광순 "尹, 그러니 쥴리랑 살지"…김경율 "여성운동가의 민낯"

[아시아경제 김초영 기자] 참여여대 출신 김경율 회계사가 1일 윤석열 전 검찰총장과 그의 아내 김건희 씨를 비하하는 듯한 내용의 글을 사회관계망서비스(SNS)에 올린 고은광순 씨를 향해 "여성운동가의 민낯"이라며 비판했다. 고은광순 씨는 여성운동가이자 호주제폐지시민 대표를 지낸 인물이다.

김 회계사는 이날 고은 씨의 페이스북 글을 공유하며 "고.은.광.순. 커밍아웃 고맙습니다. 여러분은 지금 이른바 대표적 여성운동가의 민낯을 보고 계십니다"라고 말했다.

앞서 고은 씨는 지난달 30일 자신의 페이스북에 "떡열아 용감하더구나. 무식, 무공감 의식, 무역사 의식, 무단판력"이라며 "그러니 쥴리랑 사는 거겠지. 그래서 교수 부인에게 열등감 느낀 건희"라는 글을 게재했다.

'쥴리'는 윤 전 총장의 부인 김건희 씨가 서울 강남의 접대부였다는 내용이 담긴 이른바 '윤석열 X파일'에 김 씨의 예명으로 등장하는 이름이다. 김 씨는 최근 언론 인터뷰를 통해 "(당시 학업 등으로 바빠서) 쥴리를 하고 싶어도 할 시간이 없었다"며 의혹을 강력히 부인했다.

한편 진보 진영에서도 '쥴리' 공세에 대한 비판이 나오고 있다. 강민진 청년정의당 대표는 전날 라디오 인터뷰에서 "쥴리를 들어봤다"고 밝힌 추미애 전 법무부 장관을 향해 "이렇게까지 정치를 저질로 만들어야 하느냐"고 비난했다.

