동신대 상담센터, 재학생 대상 '위로 이벤트' 다채

마음을 쓰담쓰담 설문조사·온라인 정신건강 강좌 운영 등

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 동신대학교 학생상담센터는 코로나19와 취업 걱정으로 힘들어하는 재학생들을 위해 다양한 이벤트와 프로그램을 진행한다고 1일 밝혔다.

전체 재학생들에게는 오는 9일까지 ‘마음을 쓰담쓰담’을 주제로 설문조사를 실시한다.

고민, 스트레스, 우울 등 재학생들의 정신건강 실태를 조사해 어려움을 겪고 있거나 고위험군으로 분류된 학생들은 학생상담센터에서 지속적으로 관리할 방침이다.

참여 학생에게는 마일리지 장학금과 편의점 모바일 상품권을 준다.

오는 10월29일까지는 온라인 정신건강 강좌 ‘Talk to your Mind’를 온라인 비대면으로 진행한다.

대학 비교과 상상시스템과 학습관리시스템에서 강좌를 시청하며 자신의 현재 마음과 심리 상태를 돌아보고, 정신건강과 마음건강을 챙기는 시간을 가질 수 있다.

강좌 이수 학생들에게는 마일리지 장학금이 주어진다.

참여방법과 자세한 내용은 동신대 홈페이지 공지사항에서 확인할 수 있다.

박희현 학생상담센터장은 “자신의 마음건강을 위한 도움이 필요하면 학생상담센터의 ‘개인상담 프로그램’에 참여해 도움을 받을 수 있다”며 “부담없이 신청·문의하길 바란다”고 말했다.

