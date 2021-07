광주은행 '신안1004통장' 2000권 한정판 출시

수익 일부 지역에 기부

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 지역사랑통장인 ‘신안1004통장’을 2000권 한정판으로 출시한다고 1일 밝혔다.

지역사랑 실천을 위해 ‘순천사랑통장’과 ‘화순사랑통장’에 이어 3번째로 출시한 ‘신안1004통장’은 판매실적에 따라 수익의 일부를 해당 지역에 기부할 방침이다.

신안군의 주요 관광명소의 사진을 ‘신안1004통장’표지 및 내지에 디자인함으로써 보다 많은 사람들에게 지역을 홍보하고, 지역 사랑에 대한 관심을 유도할 수 있을 것으로 기대된다.

또 전 영업점에서 누구나 발급할 수 있어 출향민에게는 고향을 추억하고, 타지역 고객에게는 지역 고유의 특색을 소개할 수 있는 계기가 될 것으로 보인다.

신안1004통장 출시를 축하하며 1호 가입자로 나선 박우량 신안군수는 지역사랑을 실천하는 이 통장에 애정을 드러내기도 했다.

송종욱 광주은행장은 “전남·광주 대표은행으로서 지역사랑 및 사회공헌을 실천하고자 기획하게 된 ‘지역사랑통장’에 고객 여러분의 많은 관심과 성원 부탁드린다”며 “앞으로도 지역과의 상생발전을 위해 지역현안에 공감하고, 지역민에게 감동을 드릴 수 있는 스토리 있는 상품으로 고객님께 다양한 금융 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

박우량 신안군수는 “지역발전을 위한 수익 기부와 주요 관광지를 홍보할 수 있는 좋은 금융서비스를 제공해준 지역 대표은행 광주은행에 감사하다 ”면서 “군민들의 많은 관심을 부탁드린다”고 밝혔다.

