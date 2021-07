미국 생명과학기업 써모피셔, 인천 송도에 바이오 기술경험센터 오픈

배양·정제공정 등 100여개 공정장비·실험실 갖춰



[아시아경제 박혜숙 기자] 인천경제자유구역 송도국제도시에 'mRNA백신(바이러스의 유전정보가 담긴 메신저 리보핵산(mRNA)을 활용한 백신)'을 포함한 다양한 종류의 백신 생산에 필요한 최첨단 공정 솔루션 체험이 가능한 써모피셔 바이오의약 공정 지원센터가 들어섰다.

1일 인천경제자유구역청에 따르면 미국 생명과학기업 써모피셔 사이언티픽은 이날 최첨단 바이오의약품 기술경험센터인 '바이오 프로세스 디자인센터'(BDC)를 개소했다.

BDC는 바이오의약품 연구·생산에 사용되는 배양·정제·품질분석 등 100여개 공정장비와 760㎡ 규모의 실험실, 교육공간 등을 갖췄다.

바이오의약품 공정 디자인 전문가 양성을 위해 온·오프라인에서 바이오의약품 생산·공정에 대한 최신 트렌드를 교육하고 다양한 고객 맞춤형 교육 세미나와 콘퍼런스를 제공할 예정이다.

또 BDC에서 바이오의약 기업들은 mRNA백신을 포함한 다양한 종류의 백신 생산 공정 솔루션 체험이 가능하며, 환자의 혈액에서 얻은 줄기세포 등을 분리해 배양·정제까지 가능한 모든 공정 솔루션을 한 자리에서 경험할 수 있다.

미국 메사추세츠 월썸에 본사를 두고 있는 써모피셔는 생명과학 분야 80만여종의 제품과 관련된 첨단 기술서비스를 한국을 비롯한 전 세계에 공급하고 있다. 지난해 기준 매출액은 300억달러(약 33조원), 고용 규모는 7만여명이다.

최근에는 미국 제약사 모더나(Moderna)와 백신생산 계약을 체결, 전 세계 백신 수급에 앞장서는 등 바이오 프로세스 솔루션 기업을 넘어 위탁생산(CMO)까지 영역을 넓히며 생명과학 기업으로서 입지를 더욱 공고히 하고 있다.

석수진 써모피셔 사이언티픽 코리아 대표이사는 "BDC를 국내 대표 바이오 프로세스 경험 플랫폼으로 만들어 한국의 바이오산업 발전과 국가경쟁력 향상에 핵심적 역할을 하겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr