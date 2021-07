E경남몰, 이벤트로 상반기 매출 2배 이상 급증

상반기 매출액 21억5300만원 기록, 지난해 동기 대비 2배 이상 증가

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도의 대표 온라인 쇼핑몰 E경남몰의 2021년 매출 실적이 상승 곡선을 그리고 있다.

E경남몰의 6월 말 누적 매출액은 21억5300만원을 기록했다.

이는 지난해 전체 매출액 20억7800만원과 비교해 2배 이상 증가한 금액이다.

도는 온라인 소비 체계에 따라 E경남몰 활성화를 위해 상반기 중 다양한 시책을 추진했다.

상품 다양화를 위해 우수 업체를 E경남몰에 입점시켜 500여개의 상품을 추가 등록했다.

경남 지역 전력 그룹사, 한국항공우주산업, 지역 맘카페 등과 E경남몰 활성화를 위한 구매 및 홍보 협약을 체결했다.

또한 E경남몰 입점 업체를 대상으로 할인 쿠폰 발급 또는 결제수수료 50%를 지원해 지속적인 매출 성장을 이루고 있다.

도는 8월 보급을 목표로 모바일 전용 앱을 개발 중이며, 네이버·카카오페이 등 다양한 간편 결제 기능 시스템 재정비 작업도 진행하고 있다.

아울러 E경남몰 및 판매제품의 누리소통망 홍보 강화를 위한 서포터즈 운영, 명칭 변경사업도 하반기에 추진할 계획이다.

영남취재본부 박새얀 기자 sy77@asiae.co.kr