시민은 ‘박형준 부산’에 뭘 바랐나? ‘일자리 도시’로 삶의 질 높아야

부산시, 시민토론 결과 발표

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부산시민이 박형준 부산시장의 시정에 가장 바라는 것은 뭘까?

청년 일자리 등 ‘시민 삶의 질 향상’이 최우선 희망인 것으로 한 시민토론 결과에서 나왔다.

부산시(시장 박형준)는 새 시정의 출발을 맞아 시민에게 힘이 되는 희망의 메시지 전파를 위해 진행한 ‘새 시정에 바라는 희망의 메시지’ 시민토론 결과를 시 홈페이지에 공개했다.

시민토론은 4월 26일부터 5월 15일까지 20일간 진행됐다. 부산시민 1141명이 참여해 1200건의 다양한 의견을 자유롭게 제시했다. 제시된 의견에 74만5167건의 공감 클릭이 따라붙어 박형준 시정에 대한 시민의 기대감을 드러났다.

의견수렴 결과 시민이 새 시정에 바라는 점으로 청년 일자리 창출(24.9%), 도시환경 개선(16.4%), 출산·육아 지원 및 복지 사각지대 해소(11.3%) 등 ‘시민 삶의 질 향상’과 관련된 의견이 높게 나왔다.

특히 기업·공공기관 유치를 통해 일자리가 풍부하고, 주택가격 안정과 다양한 주거지원 정책으로 편안한 보금자리를 마련할 기회를 바랐다.

양질의 교육·문화 인프라를 조성해 청년이 수도권으로 가지 않고 계속 머무르며 도시에 활력을 불어넣기를 희망했다.

이 외에도 문화·관광(10.2%), 도시 균형발전(10.0%), 지역경제 활성화(7.6%), 소통·화합 통한 시정 운영(5.7%), 기타(13.9%) 등 다양한 분야에 의견을 제시했다.

박형준 부산시장은 “시민토론을 통해 새 시정에 힘이 되는 희망의 메시지를 보내준 많은 시민께 감사드리며, 다양한 목소리에 더욱 귀 기울여 체감할 수 있는 정책을 만들어 나가겠다”고 말했다.

