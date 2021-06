롯데온, '새로온(ON)세상 2탄' 진행…여행·패션·뷰티 '반값 할인'

11일까지 '새로온(ON)세상 2탄' 진행

'가장 되찾고 싶은 활동' 설문조사서 6만명 중 61% '여행' 선택

'가장 가고 싶은 해외 여행지' 조사…참여 고객 추첨해 경품

행사기간 여행·나들이 등 일상 복귀 준비 상품 최대 50% 할인

[아시아경제 김유리 기자] 롯데온은 1일부터 11일까지 '여행'을 테마로 '새로온(ON)세상 2탄' 행사를 진행한다고 밝혔다. '가고 싶은 해외 여행지'를 주제로 설문 이벤트를 준비했으며, 여행과 야외활동 등 평범한 일상을 준비할 수 있는 상품을 최대 50% 할인 판매한다.

이번 행사는 새로운 사회적 거리두기 방침이 곧 시작되고 백신 접종자 수가 늘면서 여행에 대한 기대감이 커지고 있는 점을 고려해 기획했다. 롯데온에서 지난 10일간 진행했던 '가장 되찾고 싶은 일상'이란 설문조사에는 참가자 6만여 명 중 절반이 넘는 61.2%가 여행이라고 답했다. 친구와의 만남(16.1%), 마스크 벗고 운동(15.7%) 등이 뒤를 이었다.

지난 설문조사에 이어 이번에는 '살짝 설렌 랜선여행' 설문 이벤트를 진행해 프랑스, 미국, 남극, 몰디브 등 가고 싶은 해외 여행지를 선택하면 총 1150명을 추첨해 경품을 제공한다. 경품은 각 선택지 별로 프랑스는 '파리바게트 가나슈 조각케이크 e쿠폰', 몰디브는 '메가커피 라임모히또 e쿠폰' 등 국가에 따라 재치 있는 상품을 증정한다.

또한 '타임 특가'를 진행해 평일 오전 10시마다 특가 상품 2개를 선보이고 애플리케이션을 통해 구매한 고객에게 최대 50% 할인 판매한다. 행사기간에는 최대 15% 할인 쿠폰을 제공하고 앱에서 상품을 구매한 고객 중 추첨을 통해 3명에게 '리모와 캐리어'를 증정한다.

특가 상품으로는 다가올 여행과 일상을 준비하기 위한 패션과 뷰티, 식품 등을 준비했다. 2일에는 여름철 외출 시 꼭 챙겨야하는 '닥터지 브라이트닝 업 선크림(50㎖);을 최종 혜택가 6130원에 판매하며, 6일에는 '폴로 PK 반팔 카라티셔츠'를 최종 혜택가 3만2930원에 판매한다. 가족·친구와 함께 먹기 좋은 상품으로 1일 '매드포갈릭 인기파스타·리조또 2입 간편식'을 최종 혜택가 7540원에, 5일에는 '배스킨라빈스 파인트 아이스크림'을 최종 혜택가 4100원에 판매한다.

이외에도 일상으로 돌아가기 위해 필요한 여행, 패션, 뷰티 관련 상품 200여개를 '일상 고백(GO BACK)템'으로 선정하고, 해당제품 구매 시 최대 10%를 엘포인트로 적립해준다. 또한 로보락, 보다나, 삼삼해물 등 앞으로 주목받을 신선한 브랜드를 매일 1개씩 소개하고 카드사별 최대 7% 할인 혜택을 제공한다.

김은수 롯데온 마케팅팀장은 "최근 사회적 거리두기 완화와 방역 상태가 양호한 국가 간 단체 여행을 허용하는 '트래블 버블'이 논의되는 등 일상으로의 복귀와 해외 여행에 대한 기대감이 높아지고 있다”며 "이에 따라 인기가 높아질 것으로 예상되는 여행, 패션, 뷰티 등 관련 상품의 할인 행사와 이벤트를 준비했다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr