전남자치경찰위원회, 도민과 함께 안전한 미래 행복한 전남

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남자치경찰위원회(이하 위원회)가 지난 5월 25일 출범한 가운데 1달여 준비과정을 거쳐 내달 1일 자치경찰제가 전면시행 된다.

위원회는 30일 제3차 임시회를 개최해 위원회 사무국에 대한 업무보고를 청취한 후 제1호 시책으로 ‘어르신 범죄 피해 예방 종합 안전대책’을 심의·의결했다고 밝혔다.

위원회에서 선정한 제1호 시책은 65세 이상 어르신 인구가 23.8%(21년 5월 기준)로 초고령화 사회인 전남의 특성이 반영됐다.

주요 내용은 ▲위기 어르신 발굴·보호를 위한 찾아가는 ‘현장활동’ 강화 ▲어르신 실종 예방 및 조기 발견 대응체계 확립 ▲1인 가구 어르신 보호를 위한 지역사회 협력 활동 전개 등이다.

위원회는 어르신 대상 범죄에 대해 선제적으로 대응해 피해가 크게 감소할 것으로 기대하고 있다.

또 이날 전남도청과 위원회에서는 자치경찰 공무원 11명(경감1, 경위8, 경사1, 경장1)에 대한 승진 임용식도 개최됐다.

지금까지는 경찰공무원에 대한 임용권은 지방자치단체에 없었지만, 올해부터 자치경찰제가 시행되면서 자치경찰에 대한 임용권 일부가 도지사와 위원회에 위임됐다.

임용식에는 송상락 행정부지사, 조만형 전남자치경찰위원장, 자치경찰위원회 위원들이 참석해 축하했다.

조만형 위원장은 “초고령화 사회인 전남의 특성을 고려해 어르신 범죄 피해 예방 안전 종합대책을 제1호 시책으로 심의·의결했다”며 “앞으로도 꾸준히 전남형 시책발굴에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편, 위원회는 자치경찰제가 전면 시행됨에 따라 제1호 시책에 이어 7월 중에 도민, 전문가 등 각계각층이 참석하는 세미나 등을 개최해 도민의 목소리가 반영된 제2호, 제3호 시책추진으로 ‘도민과 함께하는 안전한 미래 행복한 전남’을 만들어 나간다는 계획이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr