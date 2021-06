이주환·송재준 컴투스 각자대표 체제 전환

[아시아경제 부애리 기자] 컴투스 컴투스 078340 | 코스닥 증권정보 현재가 123,700 전일대비 900 등락률 -0.72% 거래량 330,139 전일가 124,600 2021.06.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]"게임빌, 자회사 컴투스 부진에 목표가 14%↓"[클릭 e종목] “컴투스, 백년전쟁 초반 히트 후 부진 빠져”[클릭 e종목] "컴투스, 주가하락은 과도해…'백년전쟁'은 선전중" close 는 이주환 전무가 대표로 취임했다고 30일 밝혔다.

이에 따라 컴투스는 송재준 대표와 함께 각자대표 체제로 전환됐다.

이 대표는 세계 시장 공략을 위한 게임 제작 전반을 총괄하고, 송 대표는 글로벌 게임 사업 확대와 전략적 투자와 인수·합병(M&A) 기반의 신규 사업 추진 등 기업 역량 강화를 위한 역할을 맡는다.

이 대표는 게임빌 게임기획실장과 컴투스 제작본부장 등을 역임했다.

컴투스는 "두 대표의 시너지를 통해 글로벌 경쟁력을 더욱 강화해 나갈 것"이라며 "한국을 넘어 세계 전역에서 인정 받는 게임을 만들고 이를 중심으로 하는 지식재산권(IP) 밸류 체인을 더 크게 확장하는 등 글로벌 종합 콘텐츠 기업으로의 성장하겠다"고 전했다.

부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr