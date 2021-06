[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 중랑구 ▲생활복지국장 한영희 ▲구의회사무국장 홍순옥 ▲안전건설교통국장 조민수 ▲망우리공원과장 신은실 ▲기업지원과장 오성석 ▲도시농업과장 김종필 ▲장애인복지과장 김희연 ▲주택과장 김경섭 ▲도시안전과장 현종근 ▲도시기반조성과장 이만영 ▲도시경관과장 박경수 ▲주차관리과장 김갑중 ▲상봉보건지소장 강명숙 ▲구의회사무국 전문위원 최영희 ▲상봉1동장 이기철 ▲일자리창출과장 직무대리 최영학 ▲세무2과장 직무대리 장영식 ▲어르신복지과장 직무대리 정명숙 ▲면목2동장 직무대리 나성준 ▲면목3·8동장 직무대리 정갑철 ▲면목5동장 직무대리 이은하 ▲중화1동장 직무대리 오용석 ▲묵2동장 직무대리 이성금

