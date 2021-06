딜로이트 안진, 해사분야 국제 규제 대응방안 세미나 성료

[아시아경제 박지환 기자] 딜로이트 안진회계법인은 국내 유일의 선급 기술단체인 한국선급과 해사분야 사이버 보안 전문회사인 오렌지씨큐리티와 공동으로 진행한 해사분야의 급변하는 국제 규제 동향 및 대응방 세미나를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 탈탄소화와 관련한 환경규제, 중대재해처벌법, 국내 사이버 인증제도 변화 등 해사업계와 관련된 제도가 빠르게 변화함에 따라 국제 규제 동향을 선제적으로 파악하고 대응방안을 공유하기 위해 마련됐다.

세미나에서는 국제해사기구(IMO)가 2023년부터 2026년까지 연간 2%씩 탄소를 감축하는 안을 채택함에 따라 예상되는 해사분야의 경영환경 변화는 물론 내년 1월 27일부로 시행되는 중대재해처벌법, 코로나19로 가속화된 조선업 및 해운업의 디지털화 관련 규제와 인증 등의 동향과 대응방안에 대해 심도 깊은 정보를 공유했다.

천강우 한국선급 팀장의 ‘탄소중립을 위한 방안’, 박개명 한국선급 팀장의 ‘디지털화 시대의 중요한 사이버보안의 국제동향’, 최성민 오렌지씨큐리티 대표의 ‘사이버 리스크 구축사례’ 발표가 이어졌다.

이재성 딜로이트 안진 재무본부 파트너는 ‘규제 및 분쟁 대응을 위한 데이터 관리 방안’에 대해 소개했다. 이창성 딜로이트 안진 재무본부 이사는 규제로 인한 조사 및 사고 발생 시의 대응방안에 대해 실사례를 바탕으로 상세한 정보를 공유했다.

변동언 딜로이트 안진 전문위원은 "최근 친환경, 안전을 둘러싼 기업의 사회적 책임이 증가하고 디지털화가 진행되며 사이버 보안 위협이 전 산업계로 확대되고 있다"며 "이번 세미나가 해사업계의 많은 기업들이 환경 및 안전 규제를 준수하고 디지털화 관련 위협에 선제적으로 대응해 기업 경영의 리스크를 최소화하고 지속적인 성장에 도움이 되길 바란다"고 전했다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr