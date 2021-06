[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대는 30일 ㈜한남바이오가 대학발전기금 5000만원을 기탁했다고 밝혔다. 2005년 설립된 한남바이오는 2014년 한남대 기술지주회사 ‘제1호 자회사’로 등록됐다. 이 회사 송상선 대표는 한남대 동문이다. 한남대 이광섭 총장(오른쪽)과 송 대표(왼쪽)가 발전기금 기탁식을 마치고 기념촬영을 하고 있다. 한남대 제공

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr