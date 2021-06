네이버 이해진, 직원 사망 사과 "회사에서 떨어져 성찰의 시간 갖겠다"

[아시아경제 부애리 기자] 네이버 창업자인 이해진 GIO(글로벌투자책임자)가 직원 A씨의 극단적 선택을 사건과 관련 "가장 큰 책임은 이 회사를 창업한 저와 경영진에 있다"며 공식 사과했다.

30일 IT업계에 따르면 이 GIO는 직원들에게 이메일을 보내 "새로운 시대에 맞는 새로운 문화를 만드는 것에 늘 관심이 많았고 많은 새로운 시도를 해왔고 나름대로의 자랑스러운 문화를 만들어 왔다고 믿었는데 이 믿음이 무너져 내리는 느낌"이라고 전했다.

이어 그는 "회사 안에서 직장인 괴롭힘이 발생했고 이것이 비극적 사건으로 이어졌다면 회사 전체적인 문화의 문제"라며 "한두 사람 징계로 해결될 문제가 아니다"라고 말했다.

이 GIO는 "이번을 계기로 이사회가 경영진에게 제안한 것처럼 권한이 더욱 분산되고 책임이 더욱 명확해지고 더 젊고 새로운 리더들이 나타나면서 전면 쇄신하는 것이 근본적이고 본질적인 해결책"이라고 강조했다.

이 GIO는 "회사를 위해서라면 당장 어떤 책임을 지고 싶지만 회사의 새로운 구조가 짜여지고 다음 경영진을 선임 하려면 시간이 필요하다"며 "연말까지 경영 체계 쇄신을 마무리하라는 이사회의 제안이 맞다고 생각한다"고 말했다.

아울러 그는 "회사에서 한발 더 멀리 떨어져서 저 스스로를 냉정히 돌아보는 성찰의 시간이 필요하지 않다 생각한다"면서 "모두에게 깊이 사과드린다"고 덧붙였다. 다만 이 GIO는 추후 거취를 암시하는 듯한 이 발언에 대해서는 구체적인 계획을 밝히진 않은 것으로 전해졌다.

한편 A씨는 지난달 25일 성남시 분당구 소재 네이버 본사 근처에 위치한 자택 근처에서 숨진 채로 발견됐다. 현장에서는 A씨가 남긴 것으로 추정되는 메모가 발견됐는데 평소 업무상 스트레스를 받았다는 내용 등이 적혀 있었던 것으로 전해졌다. 이와관련 최인혁 네이버 최고운영책임자(COO)가 도의적 책임을 지고 네이버 내 모든 직책에서 사의를 표명했고, 직접 가해자로 지목된 임원은 해임됐다.

