중랑구 디딤돌 멘토단 발족

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 29일 오후 방정환교육지원센터에서 ‘2021년 중랑 디딤돌 멘토단 발대식’을 개최했다.

발대식은 사회적 거리두기 상황에 따라 29일과 오는 7월7일 2회로 나누어 진행한다.

이날 발대식은 위촉장 수여, 멘토 선서문 낭독, 구청장과의 소통 시간, 멘토링 기본교육 순으로 진행돼 멘토로 참여하는 대학생들이 앞으로의 다짐을 확인하는 의미있는 시간으로 꾸려졌다.

중랑 디딤돌 멘토링은 지역 거주 대학생들이 가진 재능으로 후배들에게 지식과 재능을 나눠 멘토에게는 자원봉사와 함께 다양한 경험의 기회를 제공하고 멘티에게는 학습동기를 부여해 교육나눔 문화를 활성화하기 위해 마련됐다.

지역 내 거주 대학생과 충북학사 학생으로 구성된 멘토 110명과 지역 학생 멘티 1000여명이 진행하며 학습멘토링, 상담멘토링, 생애주기 맞춤형 관리멘토링 프로그램을 올 연말까지 실시하게 된다.

류경기 중랑구청장은 “중랑 디딤돌 멘토링을 통해 대학생 멘토와 청소년 멘티 모두 서로를 통해 배우며 성장할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “후배들을 위해 기꺼이 디딤돌이 되어준 멘토 여러분께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

