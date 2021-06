에이루트 "우진기전, 도시바와 수소연료전지 도입 추진 '수소시장 선점'"

[아시아경제 유현석 기자] 에이루트 에이루트 096690 | 코스닥 증권정보 현재가 8,090 전일대비 150 등락률 -1.82% 거래량 336,501 전일가 8,240 2021.06.30 10:23 장중(20분지연) 관련기사 에이루트 "우진기전, 상반기 수주 1000억원 돌파 예상"에이루트 "우진기전 관계사로 편입…반도체 호황·신재생 활성화 수혜"에이루트, 황석영 작가 상임고문 위촉 ‘메세나 활동 전개’ close 의 관계사 우진기전은 ‘미래 클린에너지’로 주목받는 수소 시장 진출을 위해 ‘도시바 에너지앤시스템스앤솔루션스(도시바ESS)’의 수소연료전지 도입을 추진한다고 30일 밝혔다.

전 세계적인 탈탄소 흐름이 가속화되면서 수소로 대표되는 클린에너지에 대한 대규모 투자가 이어지고 있는 가운데 우진기전은 수소연료전지 도입을 통해 수소 시장을 선점할 계획이다.

산업용 전력기기의 유통 및 솔루션 엔지니어링 서비스를 제공하는 우진기전은 전력품질, 전력시스템, 전력기기, 신재생에너지 등 4개 분야의 솔루션을 제공하고 있다. 육·수상 태양광, 해상풍력으로 대표되는 기존 신재생에너지 부문에 수소연료전지 제품을 추가해 포트폴리오를 다각화할 예정이다.

우진기전 관계자는 “현재 도입을 추진 중인 도시바ESS 수소연료전지는 석유화학 공정 중 부산물로 발생하는 부생수소를 이용하는 방식”이라며 “연소과정이 없어 발전효율이 높고 황산화물, 질소산화물, 온실가스 등 오염물질을 거의 배출하지 않는 친환경 에너지”라고 설명했다.

우진기전은 도시바ESS와 도입 협상이 마무리되는 대로 이르면 내년부터 관련 제품 및 솔루션을 공급할 예정이다. 장창익 우진기전 대표는 “세계 수소 시장은 2050년 12조 달러(약 1경3400조원) 규모로 확대될 전망”이라며, “오랜 협력관계를 지속해 온 도시바와 수소 시장에 진출해 새 성장판을 마련할 것”이라고 말했다.

우진기전은 지난 23일 에이루트 관계사로 편입됐다. 에이루트는 우진기전을 소유하고 있는 ‘우진홀딩스’의 지분 30.7%를 자회사(지오닉스)로부터 인수했다. 지난해 12월에는 우진홀딩스의 전환사채(CB)를 인수한 사모펀드에 투자하면서 CB전량을 매입할 수 있는 콜옵션도 확보한 바 있다. 향후 에이루트가 이 콜옵션을 행사할 경우 우진기전의 경영권 확보도 가능하다.

