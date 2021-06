NS홈쇼핑, 모바일 썸머텐텐…“10% 할인에 10% 적립”

[아시아경제 임춘한 기자] NS홈쇼핑은 다음달 1일부터 31일까지 ‘모바일 썸머텐텐’ 프로모션을 실시한다고 30일 밝혔다.

모바일 썸머텐텐은 NS홈쇼핑이 TV와 T-커머스 방송 상품 구매자를 대상으로 모바일 앱에서 10%할인 쿠폰과 10%적립금을 주는 이벤트이다. 10% 할인쿠폰은 이벤트 기간 동안 NS홈쇼핑 모바일 앱 이벤트 페이지에서 다운로드 후 사용가능 하고, 최대 2만원까지 할인혜택을 받을 수 있다.

또한 모바일 앱에서 구매 결제 후 이벤트 페이지를 통해 응모하기를 누르면 구매 결제 금액의 10%를 최대 2만원까지 적립금으로 돌려준다. 단, 구매 상품 취소, 반품 시 적립금 지급 대상에서 제외되며 적립금은 부여일로부터 30일간 사용 가능하고 보험, 렌탈, 여행, 상조 서비스 등 무형상품에는 사용 불가하다.

NS홈쇼핑 관계자는 “여름휴가 준비가 시작되는 7월을 맞아 쇼핑객을 위해 다양한 상품들을 풍성한 혜택으로 구매할 수 있도록 했다”며 “모바일 앱에서 이벤트 혜택과 함께 신선한 식품부터 패션뷰티 상품까지 기분 좋은 쇼핑하길 바란다”고 말했다.

