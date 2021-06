김정은 "간부의 방역 태업으로 국가 안전 위협하는 '중대 사건' 발생"

[아시아경제 이지은 기자] 김정은 북한 노동당 총비서가 코로나19 방역 부문에서 국가의 안전을 위협하는 중대 사건이 발생했다며 간부들의 태공(태업)을 질타했다.

조선중앙통신은 30일 "노동당 중앙위원회 정치국은 일부 책임간부들의 직무태만 행위를 엄중히 취급하고 전당적으로 간부 혁명의 새로운 전환점을 마련하기 위해 29일 당 중앙위원회 본부 청사에서 확대회의를 소집했다"고 보도했다.

김 총비서는 이날 회의를 주재하고 "책임간부들이 세계적 보건위기에 대비한 국가비상방역전에서 당의 중요 결정 집행을 태공함으로써 국가와 인민의 안전에 커다란 위기를 조성하는 중대 사건을 발생시켰다"고 비판하고 "중대과업 관철에 제동을 걸고 방해를 노는 중요 인자는 간부들의 무능과 무책임성"이라고 지적했다.

김 총비서는 간부들 속에 나타나는 부정적 요소와의 투쟁을 전당적으로 벌이겠다고 덧붙였다.

이날 회의에서는 정치국 상무위원회 위원과 정치국 위원, 후보위원을 소환·보선했으며 당 중앙위원회 비서도 소환·선거했다. 단 구체적 인사 내용은 밝히지 않았다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr