저축 이자율 0.5% 시대 "코인 맡기면 4%이자 드려요"

코인베이스, 달러와 연동된 스테이블 코인 저축 상품 발표

기존 은행의 저축 상품 대비 월등히 높은 이자율

안정성 문제 없다 홍보

비트코인 3.6만달러 회복

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 최대 가상화폐 거래소 코인베이스가 가상화폐의 일종인 스테이블 코인 예치 시 4%의 이자를 지급한다고 발표했다.

이 효과로 코인베이스는 이날 나스닥 시장에서 4% 상승하며 상장 준거가격 250달러를 회복했다. 비트코인은 3만6000달러대를 회복하며 4만달러 재도전에 나서고 있다.

미 언론에 따르면 코인베이스는 29일(현지시간) 스테이블 코인 예치에 대해 고율의 이자를 지급하겠다고 밝혔다.

스테이블 코인은 달러화 가치에 1대1로 고정된 가상화폐다. 스테이블 코인은 최근 거래와 이용이 크게 늘어 미 금융 당국이 규제 여부에 대해 고민하고 있을 정도다.

코인베이스가 지급하겠다는 4%의 이자율은 디파이 등을 통해 이뤄지는 가상화폐 저축 이자율 8%에 비하면 낮지만, 미 은행권의 저축 이자율 0.5%에 비해 월등히 높은 수준이다. 코인베이스는 저축된 코인을 다른 이에게 대출하지 않기 때문에 다른 가상화폐 저축 서비스와 비교해 이자율이 낮다고 설명했다.

코인베이스의 스테이블 코인 저축은 법적으로 미 당국의 보장을 받을 수 없다. 이 때문에 코인베이스는 저축 등의 용어를 사용하지 않는 방법으로 규제를 피하면서 스테이블 코인 저축이 안전하며 높은 수익을 얻을 수 있다는 점을 강조하고 있다.

미 가상화폐 매체 디크립트는 코인베이스가 스테이블 코인 저축을 통해 가상화폐 저축업체 블록파이와의 경쟁에 나섰다고 평가했다.

한편 이날 코인마켓캡에 따르면 비트코인 값은 24시간 전과 비교해 5.2% 상승한 3만6300달러에 거래되고 있다. 이더리움은 3.9% 상승한 2219달러에, 도지코인은 3.5% 상승한 25센트에 거래 중이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr