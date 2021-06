이철우 지사 “열 한 바퀴가 넘는 44만km 강행군 펼쳐, 민선 7기 최대 성과 통합신공항 부지 확정”

[아시아경제 영남취재본부 주철인 기자] 이철우 경북도지사는 지난 3년의 최대 성과로 ‘대구·경북 통합신공항 이전 부지 확정’을 꼽았다.

이 지사는 28일 기자 간담회에서 지난 3년간 도정 운영 성과와 향후 중점 추진 방향을 발표했다.

이 지사는 “새바람 행복 경북을 실천하기 위해 그동안 지구 열 한 바퀴가 넘는 44만km를 강행군을 펼치며, 적지 않은 성과를 냈다”며 5대 주요 성과를 설명했다.

가장 큰 성과는 ‘하늘길 개척’이 선정됐다. 이 지사는 “신공항 확정은 2014년 대구시가 국방부에 K-2 공군기지 이전 건의서를 제출한 지 6년 만에 이뤄낸 성과로 소멸 위기에 처한 지역의 재도약을 위한 발판을 마련하고, 하늘길을 열어 세계와 경쟁하는 초석을 마련했다는데 큰 의의가 있다”고 밝혔다.

이어 “공항 건설에만 10조원이 투입되는 신공항은 단순한 하나의 사회간접자본(SOC)을 넘어 산업, 관광, 교통, 물류 등 전 분야에 걸쳐 지역의 성장 지도를 바꿔 놓을 초대형 프로젝트”라고 강조했다.

국가 방역체계 재편에 이바지한 ‘경북형 방역’과 ‘도정의 변화와 혁신’도 주요 성과로 꼽혔다.

이 지사는 “코로나19 팬데믹은 분명 위기였지만, 경북 특유의 정신으로 잘 이겨내고 있다는 평가를 받고 있다”며 “특히 지난 4월 전국 최초로 시행한 경북형 사회적 거리두기 완화는 방역과 경제라는 두 마리 토끼를 모두 잡으며 국가 방역체계의 재편에 이바지했다”고 설명했다.

이어 “맨발 산책, 화공특강, 캐주얼데이, 요리대회, 상상마루 설치 등 기존 관습을 과감히 파괴하는 대신 창의적이고 오픈된 조직을 만들기 위해 모든 수단을 동원했다”며 “이런 노력을 통해 정부합동평가에서 지난해에 이어 2년 연속 전국 1위의 영예를 안았다”고 설명했다.

이 외에 사업비만 1조원이 넘는 산단 대개조와 스마트산단 국책사업 선정 등을 통한 ‘경북의 신성장판 구축', 대구·경북 행정통합 논의 등 ‘실용외교 및 초광역 거버넌스 확대’도 5대 주요 성과에 이름을 올렸다.

이 지사는 또 향후 도정 운영 방향으로 ‘대한민국을 넘어 세계와 경쟁하는 글로벌 메가시티 도약’을 제시했다.

이와 관련한 10대 키워드로는 공항과 항만 투포트 시대, 연구중심 혁신으로 4차산업혁명시대 선도, 지방소멸 위기를 경북 형 모델로 극복, 뉴노멀시대 관광트렌드 변화 선도, 환동해 바다 시대 주도, 대구·경북 일일생활권 시대 등을 제시했다.

이 지사는 “남은 1년은 어느 때보다 중대한 시간이 될 것”이라면서 “분야별 10대 미래 핵심 키워드를 조기에 구체화 시켜 나가겠다”고 말했다.

영남취재본부 주철인 기자 lx906@asiae.co.kr