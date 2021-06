[속보] 오후 6시까지 서울 신규확진 352명 확진…올해 최다 규모

속보[아시아경제 오주연 기자] 29일 오후 6시까지 서울에서 코로나19 확진자가 352명 추가됐다. 이는 올해 최다 일일 확진자 규모로 지난해 12월 31일 358명 이후 가장 큰 숫자다.

이날 서울시에 따르면, 같은 시간대와 비교했을 때 전날 173명보다 배가 넘고 일주일 전(22일, 217명)대비 135명 많다. 하루 전체 확진자 수는 28일 205명, 22일 236명이었다.

서울의 일일 확진자는 지난해 말 500명대로 치솟았다가 올해 들어서는 100∼200명대를 유지하는 모양새였으나 이날 이례적으로 300명 선을 넘었다.

감염경로를 알 수 없는 '감염경로 조사 중 확진자' 증가가 확진자 폭증을 이끌었다. 조사 중으로 분류된 확진자는 28일 63명에서 이날 173명으로 많이 늘어났다. 기타 확진자와 접촉한 사례는 120명이었고 다른 시·도 확진자 접촉 사례는 27명이었다.

이 시각 기준 서울의 코로나19 누적 확진자는 4만9964명으로 집계됐다. 하루 전체 확진 인원은 다음날인 30일 0시 기준으로 정리돼 오전에 발표된다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr