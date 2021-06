[아시아경제 오주연 기자] 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 36,000 전일대비 300 등락률 -0.83% 거래량 33,579 전일가 36,300 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 계룡건설산업, 계열사에 대한 185억 규모 채무보증 결정계룡건설, 국가철도공단과의 손해배상 소송에서 패소[e공시 눈에 띄네] 코스피-8일 close 산업은 (주)농협네트웍스와 723억원 규모의 서울축산농협 종합시설 신축공사 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 이는 최근 매출액 대비 3.29%에 해당한다.

