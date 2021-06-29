[인사]한국산업단지공단

◇승진
<본부장·실장급>
▶입지지원실장 김병오 ▶산단진흥실장 박종배 ▶구조고도화사업실장 문문철 ▶홍보실장 김종혁
<팀장급>
▶혁신평가팀장 정식문 ▶예산투자팀장 손종효 ▶클러스터사업팀장 이강수 ▶클러스터평가팀장 신명철 ▶스마트그린산단팀장 한정훈 ▶산업진흥연구팀장 최요섭 ▶구조고도화기획팀장 임찬호 ▶융복합산단팀장 정재일
◇전보
<본부장?실장급>
▶경영지원실장 염동일 ▶안전실장 윤창배 ▶기업지원실장 윤선미 ▶전북지역본부장 김성기
<팀장급>
▶세무회계팀장 나호경 ▶일자리창출기획팀장 윤기수 ▶입지지원팀장 이영호 ▶산단청년동행사업팀장 김동빈 ▶산단진흥기획팀장 김호범 ▶스마트플랫폼팀장 주영철 ▶산단펀드사업팀장 안무권 ▶서울지역본부 산단혁신팀장 이선복 ▶인천지역본부 산단혁신팀장 심상원 ▶경기지역본부 평택지사장 이창영 ▶경북지역본부 입주지원팀장 박종룡 ▶광주지역본부 기업성장지원팀장 신연식 ▶전남지역본부 산단혁신팀장 도재엽 ▶경남지역본부 산단혁신팀장 한원미 ▶경남지역본부 입주지원팀장 오대식 ▶경남지역본부 김해지사장 김경오 ▶충청지역본부 산단혁신팀장 윤영수 ▶충청지역본부 충북지사장 김효곤 ▶충청지역본부 당진지사장 김진영 ▶전북지역본부 익산지사장 박덕경 ▶울산지역본부 산단혁신팀장 고형석 ▶경남창원스마트그린산단사업단 기획지원팀장 장광호
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