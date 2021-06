[아시아경제 오주연 기자] 씨티씨바이오 씨티씨바이오 060590 | 코스닥 증권정보 현재가 7,920 전일대비 350 등락률 -4.23% 거래량 194,217 전일가 8,270 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 [주요 매매주체 동향] 백신/진단시약/방역 테마 관련주에 연기금 순매수↑ 씨티씨바이오, 아프리카 돼지열병(ASF) 테마 상승세에 3.52% ↑항체치료제 임상3상 돌입! 새로운소식에 관련주 들썩! close 는 JDJ GROUP S.A와 체결했던 132억원 규모의 코로나19 진단키트 공급계약을 해지했다고 29일 공시했다. 이는 매출액 대비 9.7%에 해당한다.

회사 측은 "상기 계약은 허가지연을 이유로 계약상대방에서 2차례 계약연장을 요청했던 건"이라면서 "계약 종료일이 임박해 계약상대방에게 이행여부를 확인한 결과, 현지 코로나19 진단시장이 항원신속진단키트 위주로 재편됨에 따라 항체신속진단키트의 수요 감소 및 판매의 어려움을 이유로 발주철회를 당사에 요청했다"고 설명했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr