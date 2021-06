[아시아경제 박준이 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 36,000 전일대비 250 등락률 -0.69% 거래량 264,055 전일가 36,250 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 경영계, 정부에 "조속히 중대재해법 시행령 입법예고" 촉구한화·대우조선 컨소, 한국형 선박용 ESS 개발 나선다일감 밀물처럼…선가 상승 기대감 close 은 아시아 지역 선주와 8881억 규모의 공사 수주 계약을 체결했다고 29일 공시했다. 이는 지난해 연결 기준 매출액의 12.6%에 해당한다.

