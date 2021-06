거창한마음도서관 문화강좌 강사 공개 모집

나만의 특별한 능력, 한마음도서관과 함께



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 도서관 하반기 문화강좌의 군민 만족도 향상 및 강사 선정의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 문화강좌 강사를 공개 모집한다고 29일 밝혔다.

하반기 모집 분야는 ‘하브루타 그림책 놀이’, ‘자연 미술 놀이’, ‘마음공부 보드게임’, ‘보타니컬 아트’ 등 14개 과정이다.

신청 자격은 해당 분야의 전문가 또는 해당 분야의 자격증 소지자로 강사지원서와 강의계획서 등 구비서류를 갖추면 되고, 오는 7월 9일까지 직접 방문(한마음 도서관 2층 행정실)하거나 이메일로 접수하면 된다.

구인모 거창군수는 “도서관만의 차별화된 프로그램에 걸맞고 역동적인 강의를 이끌어 갈 참신한 강사가 선발되기를 바란다”며 “지역주민을 위한 다양한 독서문화프로그램을 통해 만족스러운 도서관 서비스를 제공하도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

