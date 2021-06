▲ 양용덕씨 별세, 전형숙(신한금융투자 ICT본부장)씨 시부상 = 29일, 경기도 성남시의료원 장례식장 6호실, 발인 7월 1일 오전 7시. ☎ 031-738-7450

이민지 기자 ming@asiae.co.kr