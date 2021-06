서현회계법인, 제3차 서현에너지포럼(SEF) 성료

[아시아경제 박지환 기자] PKF서현회계법인은 25일 서현회계법인 대회의실에서 '이산화탄소 지중저장(CCS, Carbon Capture and Storage)'기술을 주제로 제3차 서현에너지포럼을 개최했다고 29일 밝혔다.

이번 포럼은 지난 1일 대표이사로 선임된 배홍기 대표, 이성오 에너지컨설팅 본부장, 김병환 재무자문사업부장 등 컨설팅본부 임직원과 에너지 관련 학계 저명교수 다수가 참석했다. 포럼 좌장은 원광대학교 법학전문대학원 류권홍 교수가 맡았다.

이날 발제자인 신현돈 인하대 에너지자원공학과 교수는 "이산화탄소 지중저장 기술의 개념과 실증에 대한 발표를 통해 이산화탄소를 이용한 석유 및 가스 회수증진은 이미 널리 사용되고 있는 기술이라는 점과 전세계 석유 및 가스전의 저장가능 용량에 대한 추정치를 제시하며 탄소중립의 중요한 방법으로써 C(Carbon Capture & Storage) 높게 평가했다"고 밝혔다.

토론자들은 CCS와 관련된 비용(Carbon Capture Cost)이 지속적으로 낮아질 것으로 보이기 때문에 CCS는 탄소저감에 획기적인 기여를 할 것이라고 말했다. 또 민간 기업들이 천연가스 개질을 통한 수소 공급 등 에너지 분야의 탄소 중립과 국가 온실가스 감축에 실질적으로 기여할 준비를 하고 있으나 수소 가격의 경쟁력 확보, 국제 수소 상류시장 및 개질과발 및 국내 점에 공감대를 형성했다.

서현회계법인은 서현에너지포럼을 통해 "대한민국 에너지관련 기업에게 에너지 관련 정보를 제공하고 현안에 대한 대책을 제시하는 자리를 지속적으로 마련할 계획"이라고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr