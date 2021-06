윤석열 전 검찰총장이 29일 오후 1시 서울 서초구 매헌 윤봉길 의사 기념관에서 기자회견을 열고 대권 출마를 선언할 예정이다. 오전 윤봉길기념관 앞에 윤 전 총장 지지자들의 응원 화환이 설치돼 있다. /문호남 기자 munonam@

