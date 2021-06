동대문구, 발달장애인평생교육센터·수어통역센터 농아인쉼터 개소

28일 다사랑행복센터에서 장애인 가족 등 최소 인원 참석

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 28일 오후 다사랑행복센터에서 ‘동대문구발달장애인평생교육센터’와 ‘동대문구수어통역센터 농아인쉼터’ 개소식을 개최했다.

이번 개소를 계기로 다사랑행복센터가 동대문구 장애인과 그 가족들에 대한 지원활동의 구심점 역할을 하게 될 것으로 기대된다.

개소식은 코로나19 확산 방지를 위해 최소 인원으로 진행됐다. 유덕열 구청장을 비롯한 구의원 등 내빈들과 센터 운영을 맡은 사회복지법인 성민과 농아인협회 측 관계자, 장애인 가족 등이 참석해 센터의 시작을 축하했다.

‘동대문구발달장애인평생교육센터’는 학령기 이후 성인 발달장애인을 대상으로 사회적응훈련 및 직업능력향상 프로그램을 제공하는 기관으로, 다사랑행복센터 9층에 위치한다.

교육센터는 7월까지 교육생을 모집해 8월 9일부터 수업을 시작할 예정이다.

‘동대문구수어통역센터 농아인쉼터’는 다사랑행복센터 8층에 위치, 청각·언어장애인이 이용할 수 있도록 전담수어통역사 배치 및 수어도서관, 시청각실 등이 구비된 쉼터이다. 장애인이 아닌 누구라도 찾아와 이용이 가능하다.

이날 개소식에 참석한 유덕열 동대문구청장은 “장애인 당사자 뿐 아니라 그 가족들의 염원이었던 평생교육센터와 농아인쉼터가 개소돼 기쁘다”며 “앞으로도 장애인의 특성과 욕구를 반영해 다양한 맞춤형 서비스를 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

다사랑행복센터는 지하 4층에서 지상 19층까지, 연면적 8160㎡ 규모로 동대문장애인복지관, 장애인단체 통합사무실, 정보화교육장 등 장애인 편의를 위한 시설을 갖춘 복합시설이다.

