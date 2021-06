임혜숙 과학기술정보통신부 장관이 28일 서울 종로구 세종대로 정부서울청사에서 통신3사 CEO들과 간담회에 앞서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 구현모 KT 대표, 임 장관, 박정호 SK텔레콤 대표, 황현식 LG유플러스 대표. /문호남 기자 munonam@

