크래프톤, 인도 게임 스트리밍 플랫폼 '로코'에 투자

[아시아경제 부애리 기자] 크래프톤이 인도의 게임 스트리밍 플랫폼 '로코(Loco)'에 투자했다고 28일 밝혔다.

로코는 인도 최대 디지털 엔터테인먼트 기업 '포켓 에이스'로부터 독립한 스트리밍 플랫폼이다.

크래프톤은 루미카이, 해시드, 히로 캐피탈, 노스베이스 미디어, 엑실러 벤처스, 쓰리원포 캐피탈 등 다양한 투자자들과 함께 900만달러(약 101억원)의 투자를 단행했다.

손현일 크래프톤 투자본부장은 "인도 게이머들의 라이브 비디오 게임 콘텐츠 소비가 지속적으로 증가할 것을 예상하고 있는 가운데, 인도의 게임 스트리밍 플랫폼 제공 분야에서 가장 좋은 위치에 있는 기업인 로코에 투자를 단행하게 됐다"며 "앞으로도 크래프톤은 게임 뿐만 아니라 기술, 미디어 등 관련 분야에 지속적인 투자를 진행해 인도 게임 산업의 성장을 지원해 나갈 예정"이라고 말했다.

한편 크래프톤은 인도 게임 산업에 과감한 투자를 이어가고 있다. 작년 11월에는 인도 지사를 설립했고, 지난 3월에는 인도 대표 e스포츠 기업 노드윈 게이밍에 225억원의 투자를 진행했다.

