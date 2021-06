통신 3사 분쟁조정 성적표 보니…신청건수 최다 KT

방통위, 통신사업자 통신분쟁조정 대응현황 발표

[아시아경제 차민영 기자] 통신 3사의 통신 분쟁조정 현황이 공개됐다. 유·무선 통신을 통틀어 분쟁조정 신청이 가장 많은 곳은 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 450 등락률 -1.39% 거래량 798,065 전일가 32,450 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련“국내 최초 해양 라이브 방송” KT SAT, KBS와 업무협약 체결 close 인 것으로 나타났다.

방송통신위원회 통신분쟁조정위원회는 2019년 6월부터 2020년 12월 말까지 총 727건의 분쟁조정 신청을 받아 53%인 385건을 해결했다고 28일 밝혔다.

분쟁조정 신청은 무선통신서비스의 경우 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 450 등락률 -1.39% 거래량 798,065 전일가 32,450 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련“국내 최초 해양 라이브 방송” KT SAT, KBS와 업무협약 체결 close 가 184건(38.4%)으로 가장 많았고 가입자 10만명당 신청도 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 450 등락률 -1.39% 거래량 798,065 전일가 32,450 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련“국내 최초 해양 라이브 방송” KT SAT, KBS와 업무협약 체결 close 가 1.1건으로 가장 많았다. 유선통신서비스의 경우 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 450 등락률 -1.39% 거래량 798,065 전일가 32,450 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련“국내 최초 해양 라이브 방송” KT SAT, KBS와 업무협약 체결 close 가 97건(39.1%)으로 가장 많았는데, 가입자 10만명당 신청 건수는 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,550 전일대비 100 등락률 -0.64% 거래량 1,080,377 전일가 15,650 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련LG유플러스, 신재생에너지 발전량 모니터링 인프라 구축 close 가 1.4건으로 가장 많았다.

분쟁유형은 무선통신서비스의 경우 ‘서비스 품질’ 관련이 170건(23.4%), 유선통신서비스는 ’계약체결·해지’ 관련이 127건(17.5%)으로 가장 많았다.

분쟁해결 비율이 가장 높은 사업자는 무선통신서비스의 경우 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,550 전일대비 100 등락률 -0.64% 거래량 1,080,377 전일가 15,650 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련LG유플러스, 신재생에너지 발전량 모니터링 인프라 구축 close (58.0%)이며, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 450 등락률 -1.39% 거래량 798,065 전일가 32,450 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련“국내 최초 해양 라이브 방송” KT SAT, KBS와 업무협약 체결 close (39.7%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 121,571 전일가 326,500 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련[종목속으로] 이베이 노리는 이마트, "시장지배력↑" VS "무리한 인수" close (31.7%)가 뒤를 이었고, 유선통신서비스의 경우 SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 121,571 전일가 326,500 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련[종목속으로] 이베이 노리는 이마트, "시장지배력↑" VS "무리한 인수" close (73.3%), SK브로드밴드(73.1%), KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 450 등락률 -1.39% 거래량 798,065 전일가 32,450 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련“국내 최초 해양 라이브 방송” KT SAT, KBS와 업무협약 체결 close (68.0%), LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,550 전일대비 100 등락률 -0.64% 거래량 1,080,377 전일가 15,650 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련LG유플러스, 신재생에너지 발전량 모니터링 인프라 구축 close (63.2%) 순으로 나타났다.

분쟁조정위원회의 조정안에 대한 수락률은 무선통신서비스의 경우 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,550 전일대비 100 등락률 -0.64% 거래량 1,080,377 전일가 15,650 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련LG유플러스, 신재생에너지 발전량 모니터링 인프라 구축 close (22.7%)가 가장 높았고, KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 450 등락률 -1.39% 거래량 798,065 전일가 32,450 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련“국내 최초 해양 라이브 방송” KT SAT, KBS와 업무협약 체결 close (13.6%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 121,571 전일가 326,500 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련[종목속으로] 이베이 노리는 이마트, "시장지배력↑" VS "무리한 인수" close (8.0%)가 뒤를 이었으며, 유선통신서비스 경우 SK브로드밴드(32.7%), LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 15,550 전일대비 100 등락률 -0.64% 거래량 1,080,377 전일가 15,650 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련LG유플러스, 신재생에너지 발전량 모니터링 인프라 구축 close (23.5%), KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 32,000 전일대비 450 등락률 -1.39% 거래량 798,065 전일가 32,450 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련“국내 최초 해양 라이브 방송” KT SAT, KBS와 업무협약 체결 close (21.6%), SK텔레콤 SK텔레콤 017670 | 코스피 증권정보 현재가 327,500 전일대비 1,000 등락률 +0.31% 거래량 121,571 전일가 326,500 2021.06.28 14:15 장중(20분지연) 관련기사 이통 3사도 40兆 '구독경제' 전쟁…멤버십 강점 부각"온라인 주총, 블록체인으로 안전하게"…코스콤, 新플랫폼 마련[종목속으로] 이베이 노리는 이마트, "시장지배력↑" VS "무리한 인수" close (20.0%) 순으로 나타났다.

방통위는 2022년부터 올해 1월 대국민서비스로 시작한 통신분쟁조정지원시스템의 사건 처리결과를 활용해 보다 다양한 평가지표를 개발하고 이를 반영한 평가결과 등을 매년 정례화 하여 공표할 계획이다.

이를 위해 연내 사업자들의 사실관계 확인 대응정도(신속성), 평균처리기간 및 법정기한 준수율(60일 이내), 분쟁조정 전담인력, 조정 전 합의율, 조정안 수락·불수락률 등 조정대응의 적극성을 가늠할 수 있는 지표와 평가기준을 마련할 예정이다.

한상혁 위원장은 ”분쟁이 발생했을 때 이용자 입장에서 바라보고 해결하려는 노력이 중요하다”며 “사업자들이 보다 적극적으로 통신분쟁 조정절차에 참여헤 국민들의 통신서비스 불편을 신속히 해소해주기를 바란다”고 당부했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr