[아시아경제 박종일 기자] ◆서울 은평구 <4급 전보> ▲행정안전국장 김기봉 <4급 승진> ▲교통환경국장 강창성 <5급 전보> ▲협치담당관 정승욱 ▲생활체육과장 정귀수 ▲보육지원과장 한재중 ▲재무과장 김귀자 ▲환경과장 김재성 ▲주차관리과장 황영범 ▲의회사무국 전문위원 위선옥 ▲보건의료과장 임진 ▲불광제2동장 김소영 ▲응암제1동장 옥유관 ▲신사제1동장 이용희 ▲신사제2동장 안경식 ▲장애인복지과장 손신기 <5급 승진> ▲민원여권과장 안창남 ▲도시경관과장 강다현 보건위생과장 고덕환 ▲세무1과장 김광태 <5급 직무대리> ▲사회적경제과장 김희식 ▲주거재생과장 이익범

박종일 기자 dream@asiae.co.kr