'델타 변이 확산' 모스크바 하루 사망자 144명 사상 최대

[아시아경제 박병희 기자] 인도발 델타 변이가 확산 중인 러시아의 수도 모스크바에서 하루 만에 코로나19로 인한 사망자가 144명이나 나왔다.

27일(현지시간) AFP 통신에 따르면 모스크바의 지난 24시간 기준 코로나19 사망자 수는 역대 최대치인 144명을 기록했다. 기존 최대치는 지난 25일 98명이었다.

러시아 전역에서 이날 신규 확진자 수는 2만538명, 사망자 수는 599명으로 집계됐다.

모스크바에서는 영국발 알파 변이 바이러스보다 전염력이 60% 이상 강한 인도발 델타 변이가 확산 중이다.

세르게이 소뱌닌 모스크바 시장은 지난 18일 "모스크바 확진자 가운데 89.3%가 소위 델타라고 불리는 인도발 변이 바이러스에 감염된 것으로 나타났다"고 밝혔다. 소뱌닌 시장은 지난 26일에는 "매일 약 2000명이 코로나19에 감염돼 병원에 입원하고 있다"며 "우리는 2만 개의 병상을 동원했지만 이미 1만4000개가 채워졌다"고 우려했다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr