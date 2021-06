‘고마해라, 지구를 마이 썼다아이가!’ UNIST, 실제연구 다룬 ‘탄소중립, 지구와 화해하는 기술’ 펴내

탄소중립 실현할 과학기술의 역할, 교수들이 답하다



기후위기 진단부터 대응방안까지 과학기술 역할 소개

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] ‘많이 혹사시켰으니 이제 우리가 돌볼 차례…’. 이처럼 쓰기만 했던 지구를 회복시키는 기술을 다룬 책이 대학에서 나왔다. 교수들이 연구에 써본 기술들이어서 더 와닿게 만드는 책이다.

울산과학기술원(UNIST, 총장 이용훈)이 2050년 탄소중립을 실현하기 위한 과학기술 연구현황과 대안을 다룬 도서를 발간했다. 지난 25일 출판된 ‘탄소중립, 지구와 화해하는 기술’(도서출판 씨아이알)이다.

‘탄소중립, 지구와 화해하는 기술’은 최근 전 세계의 화두로 떠오르고 있는 탄소중립을 다루고 있다.

기후 위기에 대한 진단에서부터 시작해 탄소중립을 실현하기 위한 수소, 태양광, 차세대 원자력 등 신재생에너지 연구들과 탄소포집 및 재활용 등 탄소선순환 관련 연구까지 폭넓은 과학기술계 현장을 소개한다.

책에 소개된 연구들은 모두 UNIST에서 실제 수행되고 있는 사례들이란 점에서 더 생생하게 와 닿는다.

공동저자인 김용환, 김진영, 방인철, 서용원, 윤의성, 이명인, 임한권 교수는 모두 UNIST에서 기후변화 및 탄소중립 관련 연구개발에 참여하고 있다.

저자들은 탄소중립에 도전하고 있는 첨단 과학기술 현장의 생생한 모습을 전하는 동시에, UNIST에서 진행되고 있는 연구들이 탄소중립 실현 과정에서 어떤 대안이 될 수 있는지 보여준다.

이용훈 총장은 “기후변화대응을 위한 탄소중립은 이제 반드시 실현해야 할 목표가 됐고, 미래세대를 위한 과학기술의 역할은 그 어느 때보다 중요해지고 있다”고 말했다.

UNIST 측은 대학이 보유한 선도적인 기술들이 탄소중립에 어떻게 기여할 수 있는지 살펴볼 기회가 될 것이라고 설명했다.

