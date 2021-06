동대문구, 취약계층 폭염대비 냉방용품 대폭 지원나선 까닭?

맞춤형 냉방용품 지원…주거 취약 계층에는 에어컨 지원... 구 사회복지협의회 성금, 동 희망복지기금 및 민간 재원 확보…예년 대비 지원 확대

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)가 올 여름 폭염에 대비, 취약계층이 시원하고 건강한 여름철을 보낼 수 있도록 냉방용품을 예년보다 확대 지원한다고 밝혔다.

이에 따라 복지플래너, 방문간호사, 명예사회복지공무원, 동희망복지위원, 복지통장 등이 독거 어르신, 기초생활수급자, 차상위계층 등의 소외계층을 대상으로 냉방용품 보유 및 작동 여부를 점검, 점검 결과를 바탕으로 6월 말부터 7월 초까지 선풍기, 에어컨, 여름이불, 돗자리(매트), 쿨토시 등을 집중 지원한다.

구는 2017년부터 최근 4년 간 약 9900여 가구에 선풍기, 여름이불, 이동식에어컨, 쿨토시 등 총 2억9000만 원 상당의 냉방용품을 지원했다.

올해는 추가 예산을 확보, 예년 대비 냉방용품 지원을 대폭 확대할 계획이다.

냉방용품 구매 비용은 구 사회복지협의회 성금과 동 희망복지기금으로 9000여만 원을 확보했다. 또 (사)작은사랑나눔운동본부와 우리은행으로부터 민간재원 3000만 원을 확보, 냉방용품(여름이불, 전자모기향, 얼음주머니 등 7종) 500상자를 꾸려 취약계층에 전달한다.

특히 올해는 폭염에 시달리는 주거취약계층이 쾌적하고 건강한 여름을 보낼 수 있도록 주거환경이 열악한 저소득층(옥탑·지하방, 한부모가구, 독거어르신 등)을 대상으로 에어컨도 적극 지원할 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “코로나19의 장기화로 모두가 힘든 상황 속에서 취약계층 주민들이 폭염으로 힘든 시간을 보낼 것으로 예상된다”며 “무더위 에 더욱 취약한 독거 어르신, 한부모가구 등 저소득 취약계층이 건강하고 쾌적한 여름을 날 수 있도록 냉방용품을 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr