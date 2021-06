[종합]국민 29.7%가 백신 1차 접종 마쳐…이상반응 사흘간 7723건

[아시아경제 조슬기나 기자] 국내 코로나19 백신 1차 접종자가 25일 하루 4만6000여명 늘었다. 이날 0시를 기준으로 한 국내 누적 1차 접종자는 총 1526만3225명으로, 전체 인구의 29.7%에 해당한다. 백신 접종이 확대되면서 접종 후 이상반응 신고 건수도 꾸준히 늘어나는 추세다.

◆1차접종 총 1526만3225명, 인구대비 29.7%…9%는 접종완료

26일 코로나19 예방접종대응추진단(추진단)에 따르면 전날 신규 1차 접종자는 4만6333명이다. 백신 종류별 신규 1차 접종 인원은 화이자 3만4349명, 모더나 8946명, 아스트라제네카(AZ) 2620명, 얀센 418명이다.

지금까지 누적 1차 접종자는 1526만3225명이다. 누적 1차 접종자를 백신별로 보면 아스트라제네카 1039만641명, 화이자 372만9499명, 얀센 112만6366명, 모더나 1만6719명이다. 이 중 얀센 백신은 1차 접종만으로 끝나 1,2차 접종 수치에 모두 반영되고 있다.

백신별 접종을 완료한 사람은 9만6129명 늘어난 461만8918명으로 전체 국민의 9.0%에 해당한다. 백신별 접종 완료자는 화이자 259만2211명, 아스트라제네카가 90만341명, 얀센 112만6366명이다.

아스트라제네카는 접종 대상자(1252만1630명) 중 83.0%가 1차 접종을 마쳤다. 2차까지의 접종률은 7.2%다. 화이자 백신은 전체 대상자(442만4024명) 가운데 84.3%가 1차, 58.6%가 2차 접종을 마쳤다. 1차 접종으로 끝나는 얀센 백신은 우선접종 대상자(116만8340명) 가운데 96.4%가 접종을 마쳤다.

전날 하루 예비 명단과 모바일 애플리케이션(앱)을 통해 잔여 백신을 맞은 사람은 총 1359명으로 집계됐다.

이날 0시 기준으로 국내에 남아있는 백신은 177만5700회분이다. 백신별 잔여량은 화이자 131만6400회분, 아스트라제네카 35만7300회분, 모더나 9만5900회분, 얀센 6100회분이다.

◆사흘간 이상반응 신고 7723건↑…사망 24명↑

접종 후 이상반응 신고 건수도 늘고 있다.

지난 23~25일 예방접종 후 이상반응이 의심된다고 보건당국에 신고한 신규 사례는 7723건이다. 23일 2829건, 24일 2517건, 25일 2377건이 각각 신고됐다. 백신 종류별로는 아스트라제네카 5688건, 화이자 1137건, 얀센 880건, 모더나 18건이다.

사망신고는 24명 추가됐다. 아스트라제네카, 화이자 백신을 맞은 사람이 각 12명이다. 현재 방역당국은 사망과 백신과의 인과성을 조사 중이다.

사망 신고자는 모두 60~90대다. 접종 후 사망에 이른 시간은 접종 당일부터 56일까지 다양했다. 화이자 백신을 맞은 80대 여성은 접종 당일인 지난 24일 사망했고, 취약시설 입소자로 지난 4월 19일 아스트라제네카 백신을 맞은 80대 여성은 56일이 지난 이달 14일 숨졌다. 사망 신고자 중 10명은 기저질환자였다. 1명은 기저질환이 없었다. 나머지 13명은 기저질환 유무를 조사 중이다.

국내에서 백신 접종이 시작된 2월 26일 이후 신고된 이상반응 의심 신고는 누적 8만3832건으로 집계된다.

중증 전신 알레르기 반응인 '아나필락시스' 의심 신고는 8건 늘었다. 이 중 6건은 화이자 백신 사례다. 아스트라제네카와 얀센 관련은 각 1건이다.

'특별 관심 이상반응' 사례나 중환자실 입원, 생명 위중, 영구장애와 후유증 등의 사례를 아우르는 주요 이상반응 사례는 331건이 신규 신고됐다. 아스트라제네카 241건, 화이자 57건, 얀센 33건 등이다.

나머지 7360건은 접종 부위에 통증과 부기, 발열, 두통 등의 증상이 나타나는 일반 이상반응으로 확인됐다.

