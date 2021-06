[아시아경제 온라인이슈팀] '사복 여신' 배우 이주연이 청량미 가득한 여름 패션의 진수를 보여줬다.

코스모폴리탄 7월호와 이주연이 함께한 서머룩 화보가 공개됐다. 화보 속 이주연은 검은색 상의와 레오파드 무늬의 하의 비치패션을 선보였고, 화이트 니트와 숏 팬츠에는 포인트로 네이비 가방을 매치하여 청량미 넘치는 여름 스타일을 완벽하게 소화해 냈다.

이주연의 패션 센스를 엿볼 수 있는 더 많은 화보는 코스모폴리탄 7월호를 통해 만나볼 수 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr