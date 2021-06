[e공시 눈에 띄네]코스피-24일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 태영건설 태영건설 009410 | 코스피 증권정보 현재가 12,150 전일대비 50 등락률 -0.41% 거래량 177,675 전일가 12,200 2021.06.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 태영건설 "GTX C노선 현대건설 컨소 참여"태영건설, 1428억원 규모 오피스텔 신축공사 수주태영건설, 총 1160억 규모 채무보증 결정 close =500억원 단기차입금 증가결정..."운영자금 목적"

◆ GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 41,500 전일대비 150 등락률 +0.36% 거래량 791,586 전일가 41,350 2021.06.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일GS건설, 3842억 규모 채무보증 결정외국인, 한 주만에 '팔자' 전환…코스피 사고 코스닥 팔고 close =방배13구역 주택재건축 정비사업조합에 1100억원 채무보증 결정

◆ 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 157,000 전일대비 2,500 등락률 -1.57% 거래량 356,296 전일가 159,500 2021.06.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 신세계 이마트, 이베이코리아 3조4000억원에 인수 … e커머스 2위 등극(종합)신세계 이마트, 이베이코리아 최종 인수 … 인수가 3조4400억(상보) [속보] 신세계 이마트, 이베이코리아 최종 인수 … 인수가 3조4400억 close =이베이코리아 유한책임회사 지분 인수 관련 Letter Agreement 체결

◆ 유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 4,480 전일대비 35 등락률 -0.78% 거래량 918,539 전일가 4,515 2021.06.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 유진자산운용, ESG 기준으로 운용하는 채권펀드 출시"기본 2일·최대 3일"...증권가 백신휴가 시행유진투자증권, ETF 거래 이벤트 진행…캐쉬백·문화상품권 제공 close =기업어음 1000억원 발행...단기자금 유동성 확보

◆ DL DL 000210 | 코스피 증권정보 현재가 78,900 전일대비 1,300 등락률 +1.68% 거래량 133,325 전일가 77,600 2021.06.24 15:30 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-11일[클릭 e종목] 다가오는 지배구조 개편…SKT 주가상승 기대감↑지하철 9호선 계약연장 추가대금 소송 건설사 패소 close =종속회사인 DL케미칼에서 보통주 39만8238주 주주배정 유상증자 결정

