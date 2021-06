이재명, 보훈단체장 간담회…"특별한 희생엔 특별한 보상을…"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 6월 호국보훈의 달을 맞아 24일 상이군경회 경기도지부 등 11개 보훈단체 지부장을 초청해 간담회를 가졌다.

이 지사는 이 자리에서 "전체를 위한 특별한 희생을 정말로 인정하고, 기록하고, 보상하고, 예우해야 한다"며 "(그래야) 다음에 어떤 국란이 닥치더라도 사람들이 흔쾌히 나설 수 있다"고 강조했다.

그는 그러면서 "보훈에 대한 예우는 우리 공동체를 지키기 위해 필요하다"며 "여러 가지 사정상 보훈단체 또는 유공자 여러분이 기대하는 만큼 100% 다 드리지 못하는 점들이 아쉽기는 하지만 경기도 입장에서도 최선을 다하고 있다"고 덧붙였다.

김용환 경기도보훈단체협의회장(상이군경회 경기도지부장)은 "매년 다양한 (보훈) 정책을 추진해 국가유공자의 자긍심과 이상을 높여 주신 데 진심으로 감사하다"고 화답했다.

이날 간담회에는 상이군경회, 전몰군경유족회, 전몰군경미망인회, 6ㆍ25참전유공자회, 광복회, 무공수훈자회, 고엽제전우회, 월남전참전자회, 특수임무유공자회, 4ㆍ19민주혁명회, 4ㆍ19혁명공로자회 등 도내 11개 보훈단체 지부장이 참석했다.

