◆동부건설 <임원 승진>▶건축사업실장 변재환 ▶개발사업실장 이철한 <임원 선임>▶경영지원 상무 김만규 ▶경영기획 상무 김주상 ▶토목영업 상무 노기봉 ▶공사관리 상무 노기우 ▶프로젝트 상무 문창순 ▶경영지도 상무 박종화 ▶도시정비사업 상무 오찬종 ▶토목공사 상무 이찬주 ▶공사지원·CS 상무 이영호 ▶경영관리 상무 이은석 ▶민자사업 상무 인장환 ▶도시정비사업관리 상무 전재우 ▶토목영업 상무 조홍빈

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr