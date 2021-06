GS샵, 노바렉스와 업무협약 체결…PB 상품 공동 개발

[아시아경제 임춘한 기자] GS샵은 건강기능식품 전문기업 노바렉스와 건강기능식품 자체 브랜드(PB) 상품 공동개발을 위한 업무협약을 체결했다고 24일 밝혔다.

양사는 GS샵 건강기능식품 PB 브랜드인 심플바이오 출시를 위해 상호 협력할 계획으로, GS샵은 심플바이오의 독점적인 생산을 위탁 운영하게 된다.

또한 노바렉스는 시장 트렌드를 반영해 개발한 개별인정(고시형) 원료를 공급하고 고품질의 상품을 생산 및 공급할 예정이다. 노바렉스는 건강기능식품 국내생산 1위 전문기업으로, 국내외 특허를 다수 보유하고 있다.

GS샵 관계자는 “코로나19 확산세로 건기식 시장의 성장세가 가파름에 따라 트렌드에 대응하고, 다양한 제품을 선보이기 위해 노바렉스와 협업을 결정했다”며 “고객들이 건강관리에 힘쓸 수 있도록 기대에 부합하는 상품들을 선보이겠다”고 말했다.

