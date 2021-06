이베이코리아, 대한민국 동행세일 동참…최대 40% 할인 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이베이코리아는 코로나19로 인한 경제 위기 극복과 소비 진작을 위해 중소기업유통센터에서 주관하는 ‘대한민국 동행세일’에 동참한다고 24일 밝혔다.

G마켓과 옥션, G9는 다음달 11일까지 프로모션을 열고, 중소상공인들의 우수 제품 1000여종을 최대 40% 할인가에 판매한다.

G마켓과 옥션은 전 고객 대상 30% 할인쿠폰을 ID 당 매일 1회씩 제공한다. 프리미엄 멤버십 스마일클럽에게는 30% 스마일클럽 쿠폰을 매일 2회씩 추가 제공한다. 각각의 쿠폰은 행사 상품 1만5천원 이상 구매 시 최대 1만원까지 할인된다.

G9는 전 고객을 대상으로 15% 할인쿠폰을 제공하고, 스마일클럽에게는 20% 할인쿠폰을 추가 제공한다. 쿠폰은 ID당 매일 3회씩 이용할 수 있고, 최소 구매 금액 제한 없이 할인이 적용된다. 특히, 행사 첫 날인 24일 밤 11시부터 12시까지 한 시간 동안은 스페셜 30% 할인쿠폰을 추가 제공한다. 스마일클럽 전용 쿠폰으로, G9 모바일 앱에서 사용할 수 있다.

이베이코리아 관계자는 “코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 중소상공인들에게 실질적인 도움을 주자는 취지로 대한민국 동행세일 행사에 동참한다”며 “중소판매자들의 우수한 제품을 엄선해 할인가에 선보이는 만큼 고객들에게도 가성비 높은 상품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있는 기회가 될 것으로 보인다”고 말했다.

