은수미 성남시장, 풍수피해 우려지역 '현장점검'

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 은수미 성남시장이 지난해 여름 풍수해로 인해 피해를 입은 지역을 잇달아 방문, 현장을 점검했다.

은 시장은 23일 상대원동 산호아파트, 운중동 판교모비우스아파트, 금곡동 쇳골천 등 3곳을 찾아 지난해 풍수해 피해 복구 및 보완 사항을 점검하고, 침수 및 인명 피해 예방을 위한 대비를 주문했다.

은 시장이 이날 찾은 곳은 지난해 여름 토사유출 등 침수 피해가 있었던 곳이다. 최근 시설 보완 및 안전 점검 등을 마쳤지만 주민들의 우려가 여전히 큰 곳이다.

은 시장은 운중동에서 만난 한 주민이 '경사면 보완 공사가 잘 마무리된 것 같아 보여 걱정을 덜었지만, 장마철이 다가오면서 다시 두려움이 커지고 있다'고 말하자 "똑같은 피해가 반복되는 일은 결코 없도록 챙기겠다"고 답했다.

은 시장은 나아가 "재난재해 대비는 지방자치단체의 역할이 가장 중요하며 시민의 안전을 위한 행정의 기본은 재발 방지와 예방에 있다"며 "현장에서 적극적으로 대비하고 예방해 시민들이 걱정을 덜 수 있도록 챙겨 달라"고 당부했다.

성남시는 지난해 집중호우 피해 지역 복구상황을 점검하고, 올해 집중호우 및 태풍 등 재난 피해에 대비해 점검을 확대하고 있다.

