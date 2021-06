민앤지, 바이오일레븐 지분 6.37% 100억원 상당에 취득 결정

[아시아경제 이민우 기자] 민앤지 민앤지 214180 | 코스닥 증권정보 현재가 19,200 전일대비 250 등락률 -1.29% 거래량 87,561 전일가 19,450 2021.06.23 14:43 장중(20분지연) 관련기사 민앤지, ‘바이오일레븐’ 주식 100억원 규모 추가 취득헥토 그룹, 대졸 인턴사원 및 경력직 공개 채용 실시[지배구조]민앤지, 바이오일레븐 지분 취득으로 순환출자 구조 형성 close 는 관계사인 건강기능식품판매업체 바이오일레븐의 지분 6.37%(23만6406주)를 100억원 상당에 취득하기로 결정했다고 23일 공시했다. 이로써 민앤지가 보유한 바이오일레븐 지분은 29.11%에서 35.48%로 늘어난다.

민앤지 측은 "바이오일레븐이 진행하는 제3자 배정방식 유상증자(민앤지 100% 배정)를 통해 주식을 취득하는 식으로 진행했다"고 설명했다.

