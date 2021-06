[아시아경제 온라인이슈팀] 그룹 애프터스쿨 출신 가희가 각선미를 뽐냈다.

최근 가희는 자신의 인스타그램에 "여름에 청바지에 흰티는 진리~"라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다. 찢어진 청바지를 입은 그의 긴 다리가 돋보인다.

가희는 지난 2016년 사업가와 결혼해 슬하에 두 아들을 두고 있으며 현재 발리에서 거주 중이다. 최근 '문명특급'에 출연하기 위해 한국에 잠시 들어왔다가 다시 발리로 돌아갔다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr