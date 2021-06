G마켓·옥션, 여름 맞이 리빙페어…최대 69% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] G마켓과 옥션은 오는 27일까지 ‘여름맞이 리빙페어’를 진행한다고 23일 밝혔다.

이번 행사에는 리빙 카테고리를 대표하는 리바트, 삼익가구, 바네스데코, 한샘, 동서가구, 지누스 등 90여개 브랜드가 참여한다. 대표 특가 상품은 샘키즈 수납장 1305 모던, 뉴 레가토 4인 리클라이너 소파, 삼성 생체리듬 LED 스탠드 등이 있다.

풍성한 쿠폰 혜택도 만나볼 수 있다. 모든 회원에게 금액대별로 1만원 이상 구매 시 최대 3만원, 10만원 이상 구매 시 최대 10만원까지 할인되는 20% 할인쿠폰을 한 장씩 제공한다. 스마일클럽회원은 20% 할인쿠폰 2종을 한 번 더 받을 수 있다. 각 브랜드별 중복할인 쿠폰도 추가로 제공한다. G마켓에서는 카드사 추가 할인까지 더해진다. 스마일페이를 사용해 행사카드로 결제하면 3만원 이상 구매 시 최대 3만원까지 5% 추가 할인을 받을 수 있다.

이베이코리아 관계자는 “장기화된 집콕 생활로 인테리어에 대한 관심이 커지고 있는 상황”이라며 “여름을 맞아 새로운 분위기를 연출할 수 있는 다양한 가구, 침구 및 인테리어 소품을 합리적인 가격에 선보이는 만큼 좋은 반응을 얻을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr