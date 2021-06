경찰, '이용구 택시기사 폭행 사건' 담당 형사과장·팀장 불송치(상보)

사건 담당 A 경사는 특수직무유기

이 전 차관, 증거인멸교사

택시기사 B씨 증거인멸 혐의 검찰 송치

[아시아경제 정동훈 기자] 경찰이 이용구 전 법무부 차관의 택시 기사 폭행사건 무마 의혹과 관련해 당시 사건을 담당한 서울 서초경찰서 형사과장과 팀장에 대해 불송치 결정을 내렸다. 사건을 담당했던 A경사는 특수직무유기 혐의로 송치 결정이 내려졌다.

서울경찰청은 22일 전 법무부 차관 택시기사 폭행 사건의 진상조사 결과에 대한 경찰수사심의위원회를 개최한 결과, 이같이 결정됐다고 밝혔다. 서울청은 "(수사심의위원회가)서초서 담당 팀장 및 과장의 특수직무유기 혐의 송치 여부에 대해 심의한 결과, 불송치하는 것으로 결정됐다"며 "구체적인 심의 내용 및 표결 결과는 공개하지 않는 것으로 결정됐다"고 밝혔다.

이번 심의위원회는 위원장을 포함해 법대 교수 3명, 법조인 2명, 수사전문가 2명, 사회인사 1명 등 외부위원 8명과 내부위원 3명 등 총 11명이 참여했다.

또한 진상조사단은 경찰수사심의위원회 결과에 따라, 사건을 담당한 A 경사는 특수직무유기 혐의 송치 결정하고 이 전 차관은 증거인멸교사, 택시기사 B씨는 증거인멸 혐의로 송치하기로 결정했다고 밝혔다.

한편 사건 당시 경찰서장과 과장, 팀장은 보고의무 위반 및 지휘·감독 소홀 등 책임에 대해 감찰 조사를 예정하고 있다고 밝혔다.

